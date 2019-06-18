Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8714
  • 6,577
  • 254.002
  • 92.310
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Göztepe, Emrah Başsan'ı kadrosuna katmak istiyor

Göztepe, Emrah Başsan'ı kadrosuna katmak istiyor

Göztepe, Emrah Başsan'ı kadrosuna katmak istiyor

Geçtiğimiz sezon ligde kalma yarışını son hafta kazanan Göztepe, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezonu BB Erzurumspor'da geçiren Emrah Başsan'ı transfer etmek istiyor.

Transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, sezonu Erzurumspor'da geçiren Emrah Başsan ile görüşüyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Göztepe'de forma giymeye çok istekli olduğu iddia ediliyor.

Antalyaspor, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Emrah Başsan, son olarak Erzurumspor'da forma giydi.

17 Nisan 1992 Gebze doğumlu. Emrah Başsan, orta saha ve kanatlarda görev alıyor.2 7 yaşındaki futbolcu, Pendikspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Fortuna Sittard, Galatasaray, Victoria Satubal, Erzurumspor takımlarında 280 müsabakada forma giydi. 54 gol attı.

(Ajansspor)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
Keremcem alışılmışın dışına çıktı! Bu sefer bambaşka bir rolde...
Sinem Kobal'dan romantik paylaşım: 'İyi ki doğdun sevgilim'
Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
<p>AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu´nun Ortak Yayın Öncesi İlk Karşılaşma Anı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Milli Muharip Uçak Paris'te tanıtıldı

Çernobil Nükleer Santrali’nin eski müdürü İgor Gramotkin: Dizi gerçekleri saptırıyor