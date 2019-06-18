Göztepe, Emrah Başsan'ı kadrosuna katmak istiyor

Transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, sezonu Erzurumspor'da geçiren Emrah Başsan ile görüşüyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Göztepe'de forma giymeye çok istekli olduğu iddia ediliyor.

Antalyaspor, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Emrah Başsan, son olarak Erzurumspor'da forma giydi.

17 Nisan 1992 Gebze doğumlu. Emrah Başsan, orta saha ve kanatlarda görev alıyor.2 7 yaşındaki futbolcu, Pendikspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Fortuna Sittard, Galatasaray, Victoria Satubal, Erzurumspor takımlarında 280 müsabakada forma giydi. 54 gol attı.

(Ajansspor)