Göztepe 9 futbolcusunu kadroda tutacak

Yeni sezon öncesi gelir kayıpları yüzünden dış transferde bütçeyi çok fazla sarsmak istemeyen Başkan Mehmet Sepil'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek 15 oyuncudan birçoğunu takımda tutmayı düşündüğü vurgulandı. Gelecek sezonda genç futbolculardan da fazlasıyla yararlanmayı hedefleyen Göz-Göz'de başta Serdar, Soner, Castro, Titi, Beto, Atakan, Atınç, Napoleoni ve Berkan'ın kesin olarak takımda tutulacağı ifade edildi.
Yönetimin, yeni transferler için sözleşmesi süren ve teklifler gelen oyuncuları da iyi bir bonservis bedeli karşılığında satabileceği kaydedildi. Yönetimin, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un peşinde olduğu Alpaslan Öztürk için hatrı sayılır bir fiyat belirleyeceği ve kulübün menfaatleri doğrultusunda deneyimli oyuncuyla yolların ayrılabileceği dile getirildi. Göz-Göz'e Halil Akbunar için de özellikle Almanya'dan birçok teklifin geldiği ileri sürüldü. Sepil'in yaz döneminde mutlaka takviye yapacağı ancak transfer konusunda titiz davranacağı vurgulandı.
Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.
Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.
Galatasaray, İtalyanlar'ın yaramaz çocuğu Balotelli'yi kadrosuna katmaya kararlı. Ancak disiplin sorunlarıyla tanınan yıldız golcü için 1+1 yıllık; karşılıklı memnuniyet şartlı, performans ve başarı odaklı bir sözleşme teklifi hazırlanıyor.
Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de adımlar tek bir noktaya gidiyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem Emre Belözoğlu hem de yönetim, genel özelliklerle Erol Bulut'u işaret ederken, Alanyaspor'un yaklaşımı da Fenerbahçe'nin Bulut'a yaklaştığını gösterdi.
Fenerbahçe'nin, gelecek sezon için kadrosuna katmak için girişimler yürüttüğü iddia edilen Napoli oyuncusu Jose Callejon için İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bu transferi ekonomik sıkıntılar nedeniyle bitiremeyeceğini yazdı.
Mircea Lucescu, sportif direktörlük görevi için teklif aldığı Beşiktaş'ı şu an için reddettiğini açıkladı.