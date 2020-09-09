Göz-Göz'de Fabri olmadı yeni rota Abedzadeh

Göztepe'de Fabri ile anlaşılamayınca rota Abedzadeh'e çevrildi.
Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta oynayıp bonservisi Fulham'da olan 32 yaşındaki Fabri'yle görüşmelerden sonuç alamayan Göz-Göz, 27 yaşındaki Abedzadeh'le temaslara başladı.
ABD'de Los Angeles Blues, ülkesinde Persepolis ile Rah Ahan takımlarında görev yapıp 3 yıldır Portekiz'de Maritimo'nun kadrosunda yer alan Abedzadeh'in imzaya yakın olduğu öğrenildi. 1.86 boyundaki İranlı eldiven, ülkesinde 3 kez de milli takımın kalesini korudu. Göztepe daha önce kaleye Adanaspor'dan genç file bekçisi İrfan Can'ı almıştı.
Tarihi bir sözleşmeye imza atan Kosovalı Vedat Muriqi'nin futbolculuk kariyeri adeta film olur. Türkiye'deki ilk deneyimi olan Eskişehir'de yabancı sınırına takılan Vedat Giresun'un yolunu tutar. 6 ay oynamakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün tüm kariyeri 28 Kasım 2014'teki Antalyaspor maçında 90+4'te attığı golle değişir.
İspanyol basını, milli futbolcunun kiralama bedelini açıkladı. İspanyol Marca gazetesi, “Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda 1 milyon euroya razı oldu. Futbolcu da yeniden ülkesi Türkiye'de oynamak istediği için sorun kalmadı” satırlarına yer verdi.
Galatasaray'ın transferi için İstanbul'a getirdiği Oghenekaro Etebo'nun tercih edilmesindeki en büyük neden oyun tarzı.
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcü futbolcu Eran Zahavi, transfer iddialarına ilişkin konuştu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bizde parladı. İyi para kazandırdı. Vedat'a başarılar dilerim” dedi.
Galatasaray'da Ocak-2018'de iş başına gelen Mustafa Cengiz yönetimi ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-kırmızılılarda 2.5 yılda 9'u bedelsiz olarak gelen 16 futbolcunun 7'sinin bonservisleri için toplam 34.2 milyon Euro ödendi. 13 milyon euro bonservis ödenen Mbaye Diagne ve 2 milyon euro imza parası ödenen Ryan Babel dahil Mustafa Cengiz ve yönetimi kendi döneminde aldığı hiçbir oyuncuyu para kazandırarak gönderemedi.