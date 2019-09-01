'Göz açtırmayın, panik yapmayın' Fenerbahçe-Trabzonspor muhtemel 11'ler

AKŞAM

SEZONUN ilk büyük maçı bu gece Kadıköy’de. 2’de 2 yapan Fenerbahçe, bu başarısını sürdürmekte kararlı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın maçla ilgili parolası belli oldu. Yanal, güçlü rakiplerine karşı sahada üstünlüğünü kabul ettiren, coşkulu oyunuyla tribünleri mücadeleye dahil eden ve erken gol bulup maçı koparmaya çalışan bir anlayışla takımını sahaya sürecek. Tecrübeli teknik adam, bu şeklide Trabzonspor’un puan umudunu kırmak ve yıldırmak niyetinde. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise baskıya karşı strateji geliştiriyor. Karaman, şartlar ne olursa olsun pas oyunundan taviz vermemelerini ve soğukkanlı kalmaya özen göstermelerini istiyor. Ancak Abdülkadir’in yokluğu orta saha organizasyonunu etkileyecek.

GEÇEN YIL 90+5’TE GOL ATTI

Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 22 yıldır yenemiyor. Süper Lig’de son 8 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’yi en son Kadıköy’de 1997 yılında 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Daha sonraki 22 sezonda Trabzonspor 12 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde ederken, hiç kazanamadı. Fenerbahçe 38 gol atarken, Trabzonspor buna 18 golle karşılık verebildi. Geçen sezon Kadıköy’de bu hasreti bitirmeye çok yaklaşan ve son dakikaya 1-0 önde giren Trabzonspor, 90+5’te kalesinde gördüğü golle bu şansı kaçırmıştı.

10 FARKLA FENERBAHÇE ÖNDE

Ligde Fenerbahçe ile Trabzonspor yarın 124. Kez karşı karşıya gelecekler. 45 yıllık rekabette galibiyet sayısında Sarı-Lacivertli ekibin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, Sarı-Lacivertli ekip, 123 maçtan 48’ini kazandı, Bordo-Mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Tolga Ciğerci, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muric

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth