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aksam.com.tr
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00
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  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:36

'Görüşürüz arkadaşım'

'Görüşürüz arkadaşım'

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İstanbul’da bulunan Brezilyalı Josef, Porto’da birlikte oynadığı Falcao’nun fotoğrafına, “Görüşürüz arkadaşım” yazınca ikilinin yıllar sonra Sarı-Kırmızılı forma altında yeniden buluşacağı iddia edildi.

AKŞAM

GALATASARAY, Radamel Falcao için bütün imkanlarını zorluyor. 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin transferi bitme aşamasına geldi. Bütün bunlar yaşanırken Brezilyalı Josef de Souza, Radamel Falcao’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına, “Görüşürüz arkadaşım” yazdı. Josef’in bu mesajı sonrası Galatasaraylı taraftarları büyük bir heyecan sardı. Önceki gün İstanbul’a gelen Brezilyalı ön libero, geliş amacının ailesine Suudi Arabistan vizesi çıkarmak olduğunu ifade etmişti.

MONACO SERBEST BIRAKABİLİR

Sarı-Kırmızılı ekibin, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Al-Ahli’li Josef’i de kiralamaya yakın olduğu belirtildi. Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar Falcao’yla maaş konusunda görüşmeye devam ederken Monaco’nun da yol haritasını belirlediği iddia edildi. Haberlerde Monaco Kulübü’nün maaş bütçesini düşürmek için Falcao’yu satamaması halinde gerekirse bu yaz serbest bırakmayı dahi düşündüğü ifade edildi. Zaten sadece 1 yıl mukavelesi kalmıştı.

MENAJER AHMET BULUT GİDİYOR

Falcao için Galatasaray Kulübü adına menajer Ahmet Bulut önümüzdeki hafta Fransa’ya gidecek. Şu anda İstanbul’da olan Ahmet Bulut, haftaya Monaco Kulübü temsilcileri ile bir araya gelecek. Ahmet Bulut, yüksek maliyeti nedeniyle Monaco’nun da elden çıkarmak istediği Radamael Falcao’yu bedelsiz; yani bonservis ödemeden Galatasaray’a getirmek için çaba harcayacak. Bulut daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Falcao’nun bitme ihtimalini %50 olarak belirlemişti.

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