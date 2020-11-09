Görünüm: Süper Lig'de son durum

Galatasaray, bugün Sivasspor deplasmanına çıkacak. Aslan'da Falcao yok. Saracchi ve Marcao'nun sakatlıkları da tam düzelmedi.

Glatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Biz sezonu Erzurum'da açtık, 3'te 3 yaptık. Güzel günler yakında gelecek." dedi.

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, 1 gol, 1 asist yaptığı DG Sivasspor maçını değerlendirdi.

Başakşehir 3 puanı 90+4'te aldı

Süper Lig'de aldığı art arda galibiyetlerle çıkışan geçen, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'ı mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.