Görünüm: Süper Lig'de son durum

Haftaya lider başlayan Fenerbahçe, evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilirken, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor averajla liderliğe yükseldi.
Çaykur Rizespor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
SONUÇLAR
Süper Lig'de 8. haftanın sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-Beşiktaş: 3-1
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 1-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2
MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-2
Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 0-1
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-2
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|13
|17
|2
|FENERBAHÇE
|8
|5
|2
|1
|12
|8
|4
|17
|3
|GALATASARAY
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|5
|16
|4
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|8
|4
|1
|3
|11
|9
|2
|13
|5
|FATİH KARAGÜMRÜK
|8
|3
|3
|2
|16
|10
|6
|12
|6
|KASIMPAŞA
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|2
|12
|7
|ÇAYKUR RİZESPOR
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|2
|11
|8
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|8
|2
|5
|1
|12
|11
|1
|11
|9
|YENİ MALATYASPOR
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|10
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|-2
|11
|11
|BEŞİKTAŞ
|7
|3
|1
|3
|10
|12
|-2
|10
|12
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|3
|9
|13
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
|14
|GÖZTEPE
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|3
|8
|15
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
|16
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|8
|17
|TRABZONSPOR
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|-5
|6
|18
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|-6
|6
|19
|GENÇLERBİRLİĞİ
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
|20
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|7
|1
|2
|4
|5
|12
|-7
|5
|21
|MKE ANKARAGÜCÜ
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|-5
|2
9. HAFTA
Süper Lig'de milli maçlar sonrası oynanacak 9. haftanın programı şöyle:
Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
Yeni Malatyaspor (Bay)
Galatasaray, bugün Sivasspor deplasmanına çıkacak. Aslan'da Falcao yok. Saracchi ve Marcao'nun sakatlıkları da tam düzelmedi.
Glatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Biz sezonu Erzurum'da açtık, 3'te 3 yaptık. Güzel günler yakında gelecek." dedi.
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Younes Belhanda, DG Sivasspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, 1 gol, 1 asist yaptığı DG Sivasspor maçını değerlendirdi.
Süper Lig'de aldığı art arda galibiyetlerle çıkışan geçen, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'ı mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakika golüyle kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.