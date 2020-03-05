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  • 05 Mart 2020 Perşembe 08:04
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 08:28

Görülmemiş olay! Tottenham'ın yıldızı tribüne çıkıp kavga etti...

Görülmemiş olay! Tottenham'ın yıldızı tribüne çıkıp kavga etti...

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Tottenham'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Eric Dier, Norwich maçı sonrası tribünlere çıktı ve kavgaya karıştı.

Tottenham'ın İngiliz defansif orta saha oyuncusu Eric Dier, Norwich'e penaltılar sonucu elendikleri Federasyon Kupası maçının ardından tribünlere girdi.

26 yaşındaki Tottenham oyuncusu maç sonunda, tribünlerle sözlü atışmaya girdi. Dier, bunun üzerine tribünlere tırmanarak o taraftarla kavga etmeye başladı. Hangi sözlerin sarf edildiği bilinmemekle birlikte Eric Dier'ın, "O benim kardeşim" sözleri yayına yansıdı.

Mourinho'ya göre tribünden bir kişi Eric Dier'a olumsuz sözler söyledi. O kişinin yanında olan Eric Dier'ın kardeşi bu sözlere karşı çıktı ve aralarında kavga başladı. Kardeşinin kavgaya karıştığını gören Eric Dier, tribünlere çıktı.

Daha sonra araya giren güvenlik görevlileri olayı yatıştırdı.

"KULÜP, ERIC DIER'A CEZA VERMEMELİ"

Maç sonu basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, "Maç gayet iyi ve güzeldi. Ancak, Eric Dier'ın yaptığı oyun içerisinde değildi. Eric, bir profesyonelin yapmaması gereken şeyi yaptı. Ancak, eğer ailenizden birine saldırıldığını görüyorsanız sakin olamazsınız. Eric'in erkek kardeşi de oradaymış. Tribündeki o kişi Eric Dier'a kötü sözler kullanınca aralarında kavga çıkmış. Eric Dier da olaya dahil olmuş. Kulüp Eric Dier'a ceza verecek olursa buna karşı çıkarım. Ancak, yine de yaptığı yanlıştı." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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