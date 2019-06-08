Gomis'in paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı

Geçen sezon Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, golcü transferine hız verirken gündeme Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis de geldi. Sabah Gazetesi'nin "Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe'ye mesaj" başlıklı haberi şu şekilde...

33 yaşındaki futbolcunun menajeri Etienne Mendy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Al Hilal'den ayrılmak isteyen Gomis'le sarı-lacivertlilerin ilgilendiğini söylemişti.

Tecrübeli oyuncu da Instagram'daki paylaşımda Voltaire'den altını yaparak "Geleceği düşünmeli, geçmişi unutmalıyız. Çünkü geçmiş, geçmişte kaldı" ifadelerini kullandı.

Bu sözler Gomis'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Galatasaraylı taraftarlar ise paylaşıma bıraktıkları yorumlarda eski golcülerinden Fenerbahçe'ye gitmemesini istediler. Gomis, 2017-18 sezonunda 29 gol ve 5 asistle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda başrol oynamıştı

(Sabah)