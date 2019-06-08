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08 Haziran 2019 Cumartesi 11:49 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:51

Gomis'in paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı

Gomis'in paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı

Bafetimbi Gomis, Voltaire'den alıntı yaparak "Geleceği düşünmeli, geçmişi unutmalıyız" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Fransız yıldızın Fenerbahçe'ye yakın olduğu şeklinde yorumlandı

Geçen sezon Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, golcü transferine hız verirken gündeme Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis de geldi. Sabah Gazetesi'nin "Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe'ye mesaj" başlıklı haberi şu şekilde...

33 yaşındaki futbolcunun menajeri Etienne Mendy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Al Hilal'den ayrılmak isteyen Gomis'le sarı-lacivertlilerin ilgilendiğini söylemişti. 

Tecrübeli oyuncu da Instagram'daki paylaşımda Voltaire'den altını yaparak "Geleceği düşünmeli, geçmişi unutmalıyız. Çünkü geçmiş, geçmişte kaldı" ifadelerini kullandı.

Bu sözler Gomis'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Galatasaraylı taraftarlar ise paylaşıma bıraktıkları yorumlarda eski golcülerinden Fenerbahçe'ye gitmemesini istediler. Gomis, 2017-18 sezonunda 29 gol ve 5 asistle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda başrol oynamıştı

(Sabah)

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