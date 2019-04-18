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Gomis'in golü kupaya yetmedi

Gomis'in golü kupaya yetmedi

Arap Kulüpler Şampiyonası final maçında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile Tunus temsilcisi Etoile Du Sahel karşı karşıya geldi.

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Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Hazza Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan final maçını Etoile Du Sahel 2-1'lik sonuçla kazandı.

Etoile Du Sahel, 30. dakikada Karim Aribi'nin golüyle öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Al Hilal, Bafetimbi Gomis'in 64. dakikadaki penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Çekişmeli geçen maçın 90+1. dakikasında Mohammad Mothnani, galibiyet golünü atarak Etoile Du Sahel'i şampiyon yaptı.

Bu sonucun ardından Etoile Du Sahel, tarihinde ilk kez Arap Kulüpler Şampiyonası'nık azandı. Al Hilal ise ilk şampiyonluk şansını değerlendiremedi.

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