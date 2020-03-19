Gomis yuvaya dönüyor

Suudi basını, Al-Hilal'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafe'ye yeni bir kontrat önerdiğini ancak, Fransız oyuncunun bunu kabul etmediğini yazdı. Suudiler, Gomis'in G.Saray'a gitmek istediğini de vurguladı.

Arabistan basınına dün bomba gibi bir iddia düştü... Lomazona’nın haberine göre; Al-Hilal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis’e yeni kontrat teklif etti. Ancak Fransız oyuncu, kendisine yapılan yeni mukaveleyi kabul etmedi... Arap basınının iddiasına göre ise Gomis’in teklifi kabul etmemesinin sebebi; Fransız oyuncunun Galatasaray’a geri dönmek istemesi. Bafe, sözleşmesini yenilemezse, bonservissiz olarak yaz transfer döneminde Galatasaray’a gelecek.

PERFORMANSIYLA SALLADI

Ağustos 2018’de Galatasaray’dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal’e transfer olan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibinde şu ana kadar 74 maça çıktı ve 54 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Al-Hilal’le geçen sezon AFC Şampiyonlar Ligi’nin kazanan Gomis, aynı zamanda attığı 11 golle turnuvanın gol kralı olmuştu. Arabistan’a gittiği günden bu yana Sarı-Kırmızılı takımla ve taraftarlarla bağını koparmayan yıldız oyuncunun hedefi, futbola G.Saray’da devam etmek.



YENİ İKİLİ BAFE-FALCAO

Gomis’in durumu mayıs ayı sonunda netlik kazanacak. Fransız golcü, eğer Galatasaray’a geri dönerse yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın forvet hattı Radamel Falcao-Bafetimbi Gomis ikilisinden oluşacak. Fransız forvet, Galatasaray’a geldiği sezon gösterdiği performansla hem gol kralı olarak rekor kırmış hem de taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanmıştı. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde de Fatih Terim’le olan fotoğrafını paylaşıp altına “Baba” notunu düşmüştü.

