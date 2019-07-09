Gomis: Kariyerimi Al Hilal'de sonlandırmak istiyorum

Galatasaray'ın eski santrforu Bafetimbi Gomis, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİMİ BURADA BİTİRMEK İSTİYORUM"

"Al Hilal'de kalmak istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Gomis, "Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Mümkün olduğunca burada oynamayı hedefliyorum. Kariyerimi Al Hilal'de bitirmek istiyorum" dedi.

RAZVAN LUCESCU YORUMU

PAOK'un ardından Al Ahli'nin başına geçen Razvan Lucescu hakkında da konuşan Fransız golcü, "Ne istediğini bilen bir teknik adam. Bir oyun felsefesi var. Al Hilal'e uygun bir koç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"AL HİLAL'E GELDİM ÇÜNKÜ..."

Gomis, "Al Hilal'e neden geldin?" sorusuna ise "Çünkü benim için Asya'daki en büyük kulüp. Yeni bir meydan okuma ve daha fazla kupa kazanmak için geldim" şeklinde yanıt verdi.