Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7382
  • 6,4356
  • 257.251
  • 98903.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Gomis: Kariyerimi Al Hilal'de sonlandırmak istiyorum

Gomis: Kariyerimi Al Hilal'de sonlandırmak istiyorum

Gomis: Kariyerimi Al Hilal'de sonlandırmak istiyorum

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Al Hilal'de mutlu olduğu ve kariyerinin geri kalanını Arabistan'da sürdürmek istediğini söyledi.

Galatasaray'ın eski santrforu Bafetimbi Gomis, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİMİ BURADA BİTİRMEK İSTİYORUM"

"Al Hilal'de kalmak istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Gomis, "Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Mümkün olduğunca burada oynamayı hedefliyorum. Kariyerimi Al Hilal'de bitirmek istiyorum" dedi.

RAZVAN LUCESCU YORUMU

PAOK'un ardından Al Ahli'nin başına geçen Razvan Lucescu hakkında da konuşan Fransız golcü, "Ne istediğini bilen bir teknik adam. Bir oyun felsefesi var. Al Hilal'e uygun bir koç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"AL HİLAL'E GELDİM ÇÜNKÜ..."

Gomis, "Al Hilal'e neden geldin?" sorusuna ise "Çünkü benim için Asya'daki en büyük kulüp. Yeni bir meydan okuma ve daha fazla kupa kazanmak için geldim" şeklinde yanıt verdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Hadise Sinan Akçıl'a taş mı attı?' Evlenmiyorum çünkü...
Alişan'dan güldüren halay! Duvara tırmandı
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Suriye´deki

Suriye’deki S-300’ler, İsrail Uçaklarını Neden Durduramıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA Dünya'nın son halini yayınladı!

İstanbul'da günübirlik tatil fırsatı