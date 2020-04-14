Gomis Aslan'ı bekliyor

AKŞAM
Arap basınından “saudileague.com”, Al Hilal’in tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis’in kulübüyle yeni mukavele konusunda anlaşmak istemediğini yazdı. 34 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibine Galatasaray’dan transfer edilmişti. Fransız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek. Mukavelede kulüp taraflı 1 yıl opsiyon hakkı bulunuyor ama kalmak istemeyen bir oyuncuyu zorla tutamazlar. Sosyal medya üzerinden sürekli eski kulübüyle ilgili görseller paylaşan tecrübeli futbolcunun Aslan’a transferi bedelsiz olarak gerçekleşebilir.
TÜRKİYE DAHA GÜVENLİ
Öte yandan Aslan’ın golcüsü Andone, Romanya Futbol Federasyonu’nun sitesine konuştu. Tecrübeli forvet, “Annem bir ay önceki Beşiktaş maçı öncesi İstanbul’a geldi. Kendisinden İspanya’ya dönmemesini istedim. Burası, İspanya’ya göre daha iyi. Hocamız Fatih Terim, video konferansla hepimizi tek tek arıyor” ifadelerini kullandı.
Al Hilal kulübü Kolombiyalı forvete, yıllık 10 milyon euro önerdi. Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ve 2 milyon euro bonus alan 34 yaşındaki forvetin maaşı 1.5 milyon dolar düşürülmüştü. Arap basınına göre; Falcao'ya Suudi Arabistan Kulübü'nden 2 kat maaş önerildi.
Inter ve Juventus'ta forma giymiş Kasımpaşa'nin golcüsü Thiam'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Inter'de Mourinho ile çalıştığım dönemde, ondan çok şey öğrendim. Antrenman nasıl yapılır, kazanmaya odaklı motivasyon, güçlü karakterli olmayı hep burada öğrendim.”
FIFA Hukuk İşleri Müdürü Emilio Garcia Silvero, kiralık oynayan futbolcuların takımlarında kalmayacaklarını söyledi: “30 Haziran'da sona eren sözleşmeler uzatılamaz. Kiralık olan oyuncular kendi takımlarına dönecek ancak transfer penceresi 1 Temmuz'da açılmayacağı için kendi kulüplerinde sahaya çıkamayacaklar.”
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