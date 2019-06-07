Gomez yoklaması

AKŞAM

BEŞİKTAŞ transfer çalışmaları kapsamında ilgilendiği futbolcular için temaslarını sürdürürken, golcü takviyesi konusunda da yönetimin planı belli oldu. Siyah-Beyazlı yönetim ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında yapılan görüşmelerin ardından forvet transferi konusunda yol haritası da belirlendi. Beşiktaş’ta bu konuda eski golcüsü Mario Gomez ismi yeniden gündeme geldi. Golcü takviyesiyle ilgili yönetimle Abdullah Avcı arasında yapılan görüşmede iki farklı yol haritası belirlendi.

2020’YE KADAR SÖZLEŞMESi VAR

Almanya’da Stuttgart ile birlikte küme düşen tecrübeli golcünün transferi için nabız yoklandığı öğrenildi. Takımda Burak Yılmaz’ın da yer alması nedeniyle Gomez transferinin olma ihtimali düşük görünse de bu konuda bir düşünce olduğu ifade edildi. Alman yıldızın da tekrar Siyah-Beyazlı formayı girmeye sıcak baktığı belirtildi. Siyah-Beyazlı yönetim tecrübeli golcünün menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Stuttgart ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mario Gomez, geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

GENÇ BiR GOLCÜ DE ALINACAK

Beşiktaş’ta Mario Gomez dışında golcü takviyesiyle ilgili Burak Yılmaz ve Güven Yalçın ile rekabet edebilecek atletik ve genç bir futbolcunun da transfer edilmesi planlanıyor. Gelecek vadeden ve atletik özellikleri bulunan genç bir golcünün de takıma dahil edilmesi düşünülüyor. Scout ekibi bu konuda Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya geniş çaplı bir genç golcü listesi hazırladı. Avcı, bu geniş listeden seçimini yapacak. Siyah-Beyazlı yönetim Abdullah Avcı’nın kararını bekliyor.