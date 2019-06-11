11 Haziran 2019 Salı 07:10 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 07:10
Golden State Warriors - Toronto Raptors maçı nefesleri kesti!
Golden State Warriors - Toronto Raptors maçı izleyenlerin adeta nefeslerini kesti. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin 5. maçında Golden State Warriors, Toronto Raptors'ı deplasmanda 106-105 yenerek seriyi 3-2'ye taşıdı.
Son 4 yılda 3 şampiyonluk elde eden Golden State Warriors, sakatlıktan dönen yıldız oyuncusu Kevin Durant’ın tamamlayamadığı maçta son hücumu değerlendiremeyen Toronto karşısında sahadan 106-105 galip ayrıldı. Golden State Warriors, bu sonuçla seriyi 3-2’ye getirdi.
Serinin 6. maçı Golden State Warriors’un sahasında 13 Haziran Perşembe gecesi oynanacak.