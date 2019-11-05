Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7426
  • 6,3837
  • 276.654
  • 100572
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya çok sert eleştiri

Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya çok sert eleştiri

Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya çok sert eleştiri

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ çok önemli açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği'nde yapılan başkanlık seçiminde Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yeni başkan olmuştu. Başkanlık seçimi sonrası açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ çok önemli açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Milli futbolcularımızla birlikte Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Robinho, Caiçara, Azubuike ve Mehmet Topal için de asker selamı nedeniyle UEFA soruşturması açıldı. Biz bu kararı kınıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." dedi.

Kerem Bürsin'den olay yaratan sözlerine yeni açıklama
Burcu Esmersoy'dan o ilişki hakkında ilk yorum
Sıla ve Hazer Amani ilk kez el ele
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisine büyük şok! 8 yıl hapsi isteniyor
Kenan kütüphanede
<p>Beylikdüzü’nde bir halk otobüsünün lastiği patlayınca yolcularını indiren şoför ile parasını alıp

Otobüs Şoförü ile Yolcu Arasında İlginç Para Kavgası

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı

İstanbul'da depremlerle battı! Vordonisi adası havadan fotoğraflandı