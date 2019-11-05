Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya çok sert eleştiri

Kulüpler Birliği'nde yapılan başkanlık seçiminde Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yeni başkan olmuştu. Başkanlık seçimi sonrası açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ çok önemli açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Milli futbolcularımızla birlikte Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Robinho, Caiçara, Azubuike ve Mehmet Topal için de asker selamı nedeniyle UEFA soruşturması açıldı. Biz bu kararı kınıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." dedi.