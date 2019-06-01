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01 Haziran 2019 Cumartesi 18:54 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:54

Göksel Gümüşdağ: Yeni hocamızı önümüzdeki hafta açıklayacağız

Göksel Gümüşdağ: Yeni hocamızı önümüzdeki hafta açıklayacağız

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Önümüzdeki hafta içinde hocamızı açıklayacağız" dedi.

Gümüşdağ, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'den ayrılışı ve yeni teknik  direktör arayışlarıyla ilgili soruya Gümüşdağ, "Abdullah Avcı'ya Beşiktaş'ta  başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta içinde hocamızı açıklayacağız." yanıtını  verdi.

Başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'in deneyimli bir isim olduğunu  belirten Gümüşdağ, "Tecrübeli bir ağabeyimiz. Uzun yıllar Fenerbahçe'de görevler  yaptı. TFF ve Ankaragücü'nde de görevlerde bulundu. İlişkileri iyi olan bir  ağabeyimiz. Başarılı olacağına inanıyorum. Yönetim kuruluna ve kendisine hayırlı  olsun." diye konuştu.

Gümüşdağ, yeni yönetimden ilk beklentileriyle ilgili soru üzerine  "Özellikle MHK konusunda beklentilerimiz var. Performansı düşük olan hakemlerin  cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Sportif başarıya, performansa göre  adaletli bir sistem yürütülmesi lazım. Bu muhtemelen TFF'nin öncelikli işi  olacak." ifadelerini kullandı.

Yabancı futbolcu sayısı konusunda da düşüncelerini paylaşan Gümüşdağ, şunları kaydetti;

"Geçiş sürecinde bir planlama yapılabilir. Şu an bir görüş beyan etmek  doğru olmaz. Herkesin sözleşmeli oyuncuları var, 3-4 yıl. Dolayısıyla Türk  futbolunu zarara uğratmadan belli bir süre içinde bir yapılandırmaya gidilebilir.  O da bir çalışma gerektiriyor. Muhtemelen TFF bir çalışma yapacak, sonra  kulüplerle paylaşacak. Biz de hep beraber değerlendiririz. Yıllara yaymak lazım.  Bir planlama yapılmalı, 5-10 yıllık. Peyderpey düşürmek lazım. Bugün düşürürseniz  öyle bir havuz yok."

(AA)

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