Göksel Gümüşdağ: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceği

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Sporting Lizbon ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bu tura yükselmelerini ve kurayı değerlendiren Göksel Gümüşdağ, "Öncelikle hayırlı olsun. Gerçekten bizim hiç kolayımız yok. Bir önceki grubumuzda gerek Roma, gerek Gladbach vardı. Grupların en zoruydu. Gerek teknik direktörümüz, gerek oyuncu kardeşlerimiz inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Türkiye'nin Avrupa'da oynayan tek takımı durumuna geldik. Almanya liderini, iki sefer UEFA şampiyonluğu, Bundesliga şampiyonluğu var. O atmosferi yaşadık. Hatta bir esprileri vardı. Bir de onların kötü odaları varmış müzelerinde. O odaya girince 5-0, 6-0, 9-0, 10-0 yenildikleri maçların karelerini koymuşlar. Bizi de buraya koyarsınız demiştik. Gerçekten muhteşem bir sonuç oldu. 55 bin kişinin önünde milli duygularla muhteşem bir zafer elde ettik." yorumunu yaptı.

"BİZ BU TURDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Bir üst tura yükselmek istediklerini söyleyen Gümüşdağ, "Tabii baktığınızda Sporting Lizbon, 120 yaşında bir takım. Bütçeleri 200 milyon euro. Gerçekten, kurada belki en zorlarından birini çektik. Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Zor ama biz zoru seviyoruz. Başakşehir zoru sever. Gladbach'ı yenip gelmek başka bir duygu. Biz bunu başardık. Futbol bu. Yol, saat farkı var ama biz buna rağmen iyi bir netice elde edip bu turdan çıkmak istiyoruz." dedi.

"SPORTING 120, BİZ 6 YAŞINDAYIZ"

Sporting'in 120, kendilerinin 6 yaşında olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Çıtayı yükselttik. Ben şuna inanıyorum. Takım hangisi olursa olsun, siz iyi olmazsanız her takım zor. 120 yaşında geçmişi, kökü olan bir kulüp. Biz de bu tecrübeyi böyle kulüplerle oynayarak kazanacağız. Biz 6 yaşında bir kulübüz. İnanıyorum ki buradan iyi bir netice alıp bu turdan çıkmak en büyük hedefimiz. Gerçekten çok planlı, kurumsal ve stratejik geliyoruz. Biz 6. sezonumuzdayız ama daha 6. yaşımızı tamamlamadık. Önümüzdeki yıl haziranda 6 yıl olacak. Dolayısıyla, şirket mantığıyla yönetilen ve istikrarlı bir kulüp. Adım adım götürüyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. 5 sezonda hiç 5. olmadık, hep ilk 4'te olduk ve şampiyonluğu zorladık. Tüm çalışanlar, tüm takım, her unsura sonsuz teşekkür ediyorum." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"OKAN HOCA, KURADAN ÇOK MUTLU"

Kurayı takımla birlikte seyrettiğini aktaran Başakşehir Başkanı, "Okan Hoca ve takım, kuradan çok mutlu oldu. Zorlu bir rakip bekliyorduk. Frankfurt olabilirdi. İngiltere olabilirdi. Bu da zor bir rakip ama buna rağmen bizi bu anlamda birbirimizi zorlayacağımız bir takım çıktı. Sevindim. Hayırlı olsun. Benim aklıma AZ Alkmaar geldi. Ludogorets isteyen arkadaşlar vardı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.