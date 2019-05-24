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Göksel Gümüşdağ son noktayı koydu!

Göksel Gümüşdağ son noktayı koydu!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia edilen Abdullah Avcı'nın görevinde kalacağını kaydederken, deneyimli teknik adam da geleceği ile ilgili kararı 2-3 gün içinde vereceğini söyledi.

Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini kaydeden Gümüşdağ, "Abdullah Avcı'dan başka bir teknik direktör ile ben çalışmadım. Teknik direktörlüğün dışında bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. 5 yıllık bir sözleşmesi var. Biz bu hikayeyi bir kupayla tamamlamak istiyoruz ve bunu başaracak güçteyiz. Bu takım bir kültür oluşturdu, her sezon ilk 5'te yer alıyor. Biz hocayla birlikte olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

STADIN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, gündeme yansıyan stadyum isim haberleriyle ilgili de konuştu. Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan ve soruları yanıtlayan Göksel Gümüşdağ, "Stadyumun ismi değişecek mi?" şeklinde gelen soruya, "Fatih Terim Stadyumu'nun adının değişmesi, bizim gündemimizde olan bir şey değil." açıklamasını yaptı.

 

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