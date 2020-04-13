Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Göksel Gümüşdağ’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
“21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım.
Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim.
Yüce Allah’tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim.”
KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Vakfın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski başkanlarımızdan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'ın, 21 gün boyunca devam eden tedavisinin bugün tamamlandığını ve taburcu edildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine tüm futbol ailesi adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşle havlu atan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Galatasaray yenilgisinin ardından Antalyaspor karşısında alınan beraberlik Fenerbahçe'yi teknik adam değişimine itmişti. Ersun Yanal, ayrılığın ardından ilk kez konuştu...
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Bu sezon Fenerbahçe'de çok az şansı bulduğu için mutsuz olan Mevlüt Erdinç'e Fransa'dan talip çıktığı öğrenildi.
Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.
Alman basını, bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth ile tam 20 kulübün ilgilendiğini yazdı.