Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Göksel Gümüşdağ’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım.

Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim.

Yüce Allah’tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim.”

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Vakfın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski başkanlarımızdan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'ın, 21 gün boyunca devam eden tedavisinin bugün tamamlandığını ve taburcu edildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine tüm futbol ailesi adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.