Göksel Gümüşdağ, İrfan Can ve Visca için Fenerbahçe'den 7 milyon Euro ve Ozan Tufan'ı istedi

Fenerbahçe, büyük fiyasko yaşadığı sezonun ardından transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken rotasını Başakşehir'e çevirdi. Turuncu-Lacivertli ekibin yıldız oyuncuları İrfan Can ve Visca’yı resmen isteyen Kanarya, bu iki oyuncu için sıkı bir pazarlık yürütüyor.

Gümüşdağ'dan karşı teklif

Başakşehir’de 8 yıl top koşturduktan sonra gösterdiği istikrarlı performansla Fenerbahçe’yi ikna eden Edin Visca, ile Boşnak oyuncunun takım arkadaşı İrfan Can’ın hazır görüntüsü Ali Koç’u harekete geçirdi. Her iki yıldız için toplamda 10 milyon euro fiyat çeken Başakşehir’e Sarı-Lacivertli yönetim, 7 milyon euro teklif etti. Ancak Göksel Gümüşdağ’ın 7 milyon euroyu düşük bulduğunu belirtierek teklifi reddettiği ortaya çıktı. Bu noktada karşı bir teklif sunan Gümüşdağ'ın bu paraya ek olarak Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ı da vermesi halinde transferin gerçekleşebileceğini ifade etti.

Fener, Ozan'ı bırakmıyor

Alanyaspor’da oynadığı futbolla yeniden kendisine gelen ve milli takıma seçilen Ozan Tufan’ı kesinlikle bırakmayı düşünmeyen Fenerbahçe’nin ise Visca ve İrfan için 7 milyon euroda direttiği ifade edilirken, Başakşehir FK kulübünün ise en fazla 9 milyon euroya inebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Süper Lig’de kalitesi tartışılmayan futbolcuları transfer etmek için kolları sıvayan Koç ve yönetiminin; Sinan Gümüş, Oğuzhan Özyakup, Taylan Antalyalı gibi tecrübeli isimleri de kadrosuna katmayı düşündüğü bildirildi.

(Diriliş Postası)