Spor Toto Süper Lig'de lider durumda olan Medipol Başakşehir, Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan kadrosuna kattığı Demba Ba için imza töreni düzenledi. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen törene Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Demba Ba katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Yaklaşık 1 aylık bir transfer süreciydi bizim için. Özellikle transfer etmek istediğimiz bir isimdi. Daha önce Premier Lig, Bundesliga gibi liglerde önemli başarılar yakalamış, hocamızın da bizim de takımda görmek istediğimiz bir futbolcuydu. Önemli bir transferi neticelendirdik. Nokta bir transferle karşınızdayız. Öncelikle Ba'ya hoş geldin diyorum. 1 aylık süreçte kendisiyle birkaç kez görüşmemiz oldu. Son noktayı bu hafta içinde koydu. Kendisi de idmanlara başladı, hocamıza teslim ettik" dedi.

"ÇİN'DEKİ KONTRATINDAN BÜYÜK ORANDA FEDAKARLIK YAPTI"

Demba Ba'nın kulübüyle sözleşmesini feshettiğini dile getiren Gümüşdağ, "2.5 yıllığına kulübümüzle sözleşme imzaladı. Denk bütçeyle gitmeye çalışan bir kulübüz. Bonservis bedeli olmadığı için bizim için önemli bir transfer oldu. Bonservis ödeyecek durumda değiliz. Genelde rakam belirtmiyorum. Takımdaki mevcut rakamlarla eşdeğerde. Ancak Çin'deki kontratından büyük oranda fedakarlık yaparak buraya geldi" ifadelerini kullandı.

DEMBA BA: "KULÜBÜN PROFESYONELLİĞİNDEN ÇOK ETKİLENDİM"

Türkiye'ye tekrardan dönme şansı bulduğu için sevinçli olduğunu söyeyen Demba Ba, "Tabii ki burada başkan ve kulübümüzün CEO'suna teşekkür ediyorum. Bana yaklaşımları çok iyi oldu. Bu kulüpte çalışanların profesyonelliğinden çok etkilendim. Bu da beni buraya gelip, takım adına oynamak için motive etti. Benim için yeni bir macera. Daha önce diğer takımlarda nasıl yaptıysam burada da tekrardan yapacağım. Sayın başkana, CEO'ya ve Başakşehir'in tüm organizasyon ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Medipol Başakşehir'de kendisine gösterilen sevginin kulübü tercih etmek için önemli olduğu belirten Ba, "Burayı tercih etme nedenim bana gösterilen sevgiden kaynaklı. Bu sevgiyi görünce bana da başka seçenek kalmadı" diye konuştu.

"LİGİN TEPESİNDE OLAN BİR TAKIMIZ"

Önceliğinin kişisel olarak değil, takım olarak hedefleri olduğuna dikkat çeken Ba, "Kaliteli oyunculardan kurulu, ligin tepesinde olan bir takımız. Ligi tepede bitirmek, önümüzdeki yıllarda da bunu sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı"

"DAHA ÇOK YA DA DAHA AZ TARAFTAR OLMASI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

Futbolu çok sevdiğini belirten Ba, kulübün taraftar sayısı ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: "Bu oyunu oynama nedenim futbolu sevmek. Daha çok ya da daha az taraftar olması benim için çok önemli değil. Ben bu oyunu oynamayı seviyorum. Tabii ki rekabet işin bir parçası. Baktığınız zaman bütün takımlarda rekabetler oldu. Ben burada yapabileceğimin en iyisini yapacağım. Hocamın gözüne girip oynamak için elimden geleni yapacağım."