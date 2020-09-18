Gökhan Töre: 'Yuvama döndüğüm için çok mutluyum'

Gökhan Töre, siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamada, "Tekrardan bu formayı taşımak ve bu camiaya dönmek beni çok gururlandırdı. Sergen hocamıza buradan teşekkür ediyorum. Tekrardan yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Maalesef pandemiden dolayı statta taraftarımızla olamayacağız. Onların desteğinin bizi ileri taşıyacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Siyah-beyazlı taraftarla arasında farklı bir bağ olduğunu aktaran Gökhan Töre, "Taraftarla aramdaki bağ bambaşka. Onlar da bunu çok iyi biliyor. Onları çok seviyorum. Onların da sevgisini her zaman hissetim. Beşiktaş'tan ayrıldığımda da bunu hissettim. Onlara minnettarım ve sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkartıldığını TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, siyah-beyazlı takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı.
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Beşiktaş, Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 28 yaşındaki savunmacının menajeri Mazlum Ali Bilecan ile otelde bir araya geldi. İkilinin lobide TFF ibaresi bulunan evrakları imzaladıkları görüldü.