Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş, futbolcu Gökhan Töre ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye 'yuvana hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.
Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun lisansını da çıkardı.
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki 10 numarası Ömer Faruk Beyaz, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. ‘Beni oynatacaklarını düşünmüyorum, Avrupa'ya gitmek istiyorum' diyen genç yıldız adayıyla Barcelona ve Schalke 04 ilgileniyor.
Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transferine ilişkin, "Netice itibarıyla Trabzonspor'a 375 bin avroya mal olmuş. Kiralık, bir sene sonra 11-12 milyon avro gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunun Türk futbol tarihinde eşi ve benzeri varsa ki ben bilmiyorum." dedi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yıldız golcü Andy Carroll, Trabzonsporlu bir taraftarın yorumunu beğendi.
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