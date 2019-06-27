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  3. Gökhan Töre, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor ile anlaşmak üzere

Gökhan Töre, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor ile anlaşmak üzere

Gökhan Töre, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor ile anlaşmak üzere

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Denizlispor, adı Galatasaray’la da anılan Gökhan Töre ile pazarlık masasına oturdu. İki tarafın da uzlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Denizlispor, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimlerden birisi de Gökhan Töre. Yeşil-siyahlı yöneticiler, Beşiktaş'tan ayrılan 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla pazarlık masasına oturdu. Töre, 1 milyon 400 bin euro talep etti. Horoz'un ise 850 bin euro önerdiği öğrenildi. İki tarafın da aradaki fark için uzlaşmaya yakın olduğu bildirildi. 26 kez milli formayı giyen tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son dönemde Beşiktaş'ta şans bulamadı.

AYTAÇ KARA'YA MARKAJ

Kara Kartal'da geçen sezon sadece 8 maçta oynayan Gökhan Töre, ikinci devrede ise kadro dışı kaldı. Transfer listesinde Erzurumspor'dan Egemen Korkmaz, Antalya'dan Yekta Kurtuluş, Akhisarspor'dan Manu ve Galatasaray'dan Muğdat Çelik bulunan Denizlispor'da özellikle Bursaspor'dan Aytaç Kara konusunda somut adımların atılması bekleniyor. Galatasaray'ın da ilgilendiği 26 yaşındaki orta sahaya yeşil-siyahlı kurmayların yakın markaj uyguladığı bildirildi.

Eski formundan oldukça uzak olan Gökhan Töre'ye Süper Lig ve Avrupa'dan da teklif olduğu öğrenildi. Özellikle Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Gökhan Töre'nin en kısa zamanda kararını vereceği öğrenildi.

(Fotomaç)

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