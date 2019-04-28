Gökhan Kandemir: Benim Volkan ile ne işim olur?

Trabzonspor'un kondisyoneri Gökhan Kandemir, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"VOLKAN İLE NE İŞİM OLUR?"

Gökhan Kandemir, "Ben maçı kaybetmişim. Benim Volkan ile ne işim olur? Niye küfür edeyim? Volkan'ın yüzünden gol mü yedik, ona küfür edeyim! Onların çıkardığı bir şey bu. Benimle yakından uzaktan alakası yok." dedi.

Volkan Demirel maç sonunda "Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, maçın ardından arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.