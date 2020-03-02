Gökhan Gönül'den Beşiktaş yönetimine mesaj: 1 yıl daha oynamak istiyorum

35 yaşındaki sağ bekin menajeri aracılığıyla idarecilere, “Beşiktaş’ta huzurluyum. Burada 1 yıl daha oynamak istiyorum” dediği öğrenildi. Sezon sonunda kadroda büyük bir yeniliğe gitme kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ise Gökhan’ın bu talebiyle ilgili olarak teknik direktör Sergen Yalçın’la görüştüğü öğrenildi. Yalçın’ın Başkan’a bu konuda sezon sonunu bekleme önerisinde bulunduğu, Çebi’nin de genç hocanın fikrine olumlu bakıp oyuncunun menajerine sezon sonunu işaret ettiği belirtildi.
KADRODA YENİLİK ZAMANI
Kara Kartal’da bu sezon ligde 21 karşılaşmaya çıkan Gökhan Gönül, 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş’ta Gökhan Gönül’le beraber; Caner Erkin ve Atiba Hutchinson gibi isimlerin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Takımın bu sezon ligi bitireceği yere göre yeni bir yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş Yönetimi’nin, bu doğrultuda birçok isimle yollarını ayırabileceği konuşuluyor. Loris Karius, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby gibi kiralık oyuncuların da yeni dönemde Beşiktaş’ta kalması beklenmiyor.
(Fanatik)
Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”
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