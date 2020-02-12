Gökhan Gönül ve Caner Erkin Beşiktaş'ı sırtlıyor

Beşiktaş'ın iki tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in performansı takımı sırtlıyor.

Siyah-Beyazlı 2 oyuncu son oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında 2 asiste imza atmayı bildi. Caner Erkin bu sezon 2 gol kaydederken 9 da gol pası vermeyi başardı.

GÖKHAN'DAN 4'ÜNCÜ SEZON

Gökhan Gönül ise 2 kez ağları sarsarken 3 de asist yaptı. Tecrübeli sağ bek, 4. yılına girdiği Beşiktaş'ta aynı zamanda en skorer sezonunu yaşıyor. Gökhan kritik anlarda sahneye çıkıyor.

16 GOLE DİREKT KATKILARI VAR

Beşiktaş bu sezon ligde 34 kez fileleri havalandırdı. Caner Erkin ve Gökhan Gönül ise 16 gole direkt olarak katkı sağladı. Böylece takımın aldığı sonuçlarda çok önemli rol oynadılar.

TECRÜBELERİYLE ÖN PLANDALAR

Beşiktaş'ın 2 silahşoru Caner Erkin ve Gökhan Gönül tercihleriyle her zaman ön plana çıkarken takımın başarısında büyük pay sahibi oldular.

(Takvim)