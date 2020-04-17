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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 08:48
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 08:48

Gökhan Gönül kararını Beşiktaş yönetimine iletti

Gökhan Gönül kararını Beşiktaş yönetimine iletti

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Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolculardan birisi olan Gökhan Gönül'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'taki son durumu hakkında flaş bir açıklama yaptı. Milli futbolcu verdiği kararı yönetime bildirdiğini söyledi.

Beşiktaş'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini kabul eden Gökhan Gönül ile kriz sonrasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor

Sabah'ın haberine göre; ismi son günlerde Fenerbahçe ile de anılan A Milli oyuncunun siyah beyazlılarda devam edeceği bildirildi.

FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA DA BEŞİKTAŞ

Gökhan'a 8.4 milyon TL ödenecek, bu rakamın 1.4 milyon TL'si vergi olarak verilecek. Gönül görüştüğü Torunoğulları'na, "Beşiktaş bana her zaman kucak açtı. Futbolu burada bırakıp, sonrasında teknik ekipte yer almak istiyorum" dediği bildirildi.

35 yaşındaki Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta toplamda 134 maçta 7 gol atarken 13 asist yaptı.

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