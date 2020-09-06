Gloria Cup'ta şampiyon Anadolu Efes

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 8'inci yarışı olan İtalya Grand Prix'te kazanan AlphaTauri'den Pierre Gasly oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyet ile Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i ziyaret etti.

Orta sahaya Nainggolan! Cimbom iyice gözünü kararttı

Tüm mesaisini orta saha transferine harcayan Galatasaray, Radja Nainggolan için Inter'i yokladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor ancak Inter'in hedefi oyuncuyu 18 milyon euro karşılığında bonservisiyle göndermek.