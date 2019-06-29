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Glasgow Rangers, Martin Skrtel transferinden vazgeçti

Glasgow Rangers, Martin Skrtel transferinden vazgeçti

Glasgow Rangers, Martin Skrtel'in 2 yıllık garanti sözleşme toplam 6 milyon euroluk maaş talebinin ardından masadan kalktı. Skrtel maaşından indirime gitmezse Glasgow transfer defterini kapatacak.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve yeni bir kulüp arayan Martin Skrtel, Glasgow'a giderek Steven Gerrard'ın takımı Glasgow Rangers ile masaya oturdu ancak işler iki taraf için de pek istediği gibi gitmedi.

Fenerbahçe'de yıllık 4 milyon euroluk bir sözleşmeden çıkan Skrtel, Glasgow'dan da 2 yıllık sözleşme ve iki yıl için 6 milyon euro talep etti ancak bu rakam Glasgow Rangers için oldukça yüksek geldi. Maksimum maaş bütçesi 1 milyon 200 bin euro seviyesinde olan Glasgow'un Skrtel'in talebi sonrasında masadan kalktığı ifade edilirken; bir sonraki olası görüşmenin sadece Skrtel'in maaşında indirime gitmesi durumunda gerçekleşebileceği aktarıldı.

Glasgow'un yanı sıra Fenrbahçe ve Başakşehir ile de masada olan Skrtel, sarı-lacivertli kulübün 1.5 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklifini de değerlendiriyor. 2 yıllık garanti sözleşme ve toplam 6 milyon euroluk maaş içeren bir sözleşme arayan Skrtel, "Fenerbahçe ile görüştüm ancak net bir sonuca varamadık. Teklifler var, görüşüyoruz ve ailemle beraber en iyi kararı vereceğiz" dedi.

(Sporx)

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