Gizli kahraman Belhanda

AKŞAM

Galatasaray'ın göndermeye çalıştığı Younes Belhanda, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta çok iyi bir performans sergiledi.

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Belhanda, dünkü karşılaşmanın en iyileri arasındaydı. Faslı futbolcu, kritik paslar dağıttı. Aynı zamanda mücadelesiyle de alkış aldı. Belhanda’nın menajeri, geçtiğimiz günlerde bir Arap, bir Alman ve bir Fransız kulübüyle görüşme halinde olduklarını ve transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

EMRE KILINÇ FARKI

16: 2018/19 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla gol atan Türk orta saha oyuncusu, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç oldu.

BiRAZ ZAMAN LAZIM

Luyindama, “Çok mutlu olduğumu belirtmem lazım. Takım arkadaşlarımla beraber oynamaya başladım. Doktoruma teşekkür ederim. Şimdi sahada daha çok mücadele edip, daha fazla keyif vermemiz gerekiyor. Biraz zamana ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Bu Galatasaray çok farklı: 3-1

TAYLAN’IN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Taylan Antalyalı, “Bu sene daha farklı bir pozisyonda başladım. Sezon başı antrenmanlarda Fatih Hoca beni savunma önünde denemişti. Neler yapmam gerektiğini de söylemişti. Ben de bu akşam bunları uygulamaya çalıştım.” dedi.

Fatih Terim: 'Okay Yokuşlu transferi olmadı'

TAKIM OYUNCUSU

Aslan'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, “Başlangıçlar çok önemli. Bugün bir adaptasyon sorunu yaşamadım, iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Kendimi ‘takım oyuncusu’ olarak tanımlayabilirim.” dedi.

Galatasaray'dan 3 gollü başlangıç

ARDA: MUTLUYUM

Yıllar sonra yeniden G.Saray forması giyen Arda Turan, “Burası benim yuvam. Yeniden Galatasaray formasıyla maça çıkmak inanılmaz bir duygu. Keşke taraftarlar da olsaydı. Her şey bir yana kazanmak önemliydi. Zamanla daha da iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Çok iyi bir kadromuz var.” diye konuştu.

11: Galatasaray, açılışını iç sahada yaptığı son 11 Süper Lig sezonuna galibiyetle başlarken; bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 31 gol gönderdi.

1: 3403 gün sonra Galatasaray formasıyla ilk Süper Lig maçına çıkan Arda Turan’ın Gaziantep FK karşısındaki performansı: Topla buluşma: 51, Pas %: 87.5, İkili mücadele: 9/11, Şut pası: 3.