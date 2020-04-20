Giydiği tuluma Falcao yazmıştı... Kolombiyalı yıldızdan teşekkür geldi

UEFA, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ara verilen futbol maçlarının geleceğiyle ilgili yarın ve 23 Nisan Perşembe günü toplantı yapacak.

Ne Erol Bulut ne Giampaolo! Fener'in yeni hocası İstanbul'a geliyor

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı özellikle Erol Bulut ile sık sık anılan Sarı-Lacivertliler için son iddia ise Şili basınından geldi. La Cuarta'nın haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşüyor. Haberde, temasların ciddi boyuta ulaştığı ve Pellegrini'nin İstanbul'a gelmek istediği detayına da yer verildi.