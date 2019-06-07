Giroud: Türkiye'deki atmosferler beni her zaman çok etkilemiştir

Fransa'nın yıldız forveti Olivier Giroud, A Milli Takımımız ile Konya'da oynayacakları maç öncesi Clairefontaine'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Olivier Giroud'nun değerlendirmeleri:

"Açıkçası, uzun geçen bir sezonun ardından tüm kadro yorgun. Hugo Lloris ve Moussa Sissoko, birkaç gün önce Şampiyonlar Ligi finali oynadılar. Sezon zaten çok geç bitti ve hala önümüzde 2 eleme maçı daha var. Tatillerin kısa kesilmesi, bir sonraki sezonda da zorluyor. Ancak, yüzde 200 bu iki maçı kazanmamız gerekiyor. Mental olarak güçlü olmalıyız.

"TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFERLER BENİ ETKİLİYOR"

"Türkiye ile Konya'da, 40.000 kişilik bir stadyumda oynayacağız. İstanbul'daki stadyumlara göre daha küçük bir yer. Ancak, çok iyi ve ateşli bir atmosfer olacaktır. Türkiye'deki atmosferler beni her zaman çok etkilemiştir. Böyle atmosferlerde daha iyi oynuyorum. Gerginlik ve stresten çok istek oluyor bende. Elbette, çok büyük bir maç olacak."

"EN ÇOK GOL ATAN ÜÇÜNCÜ OYUNCUYUM"

"Performansıma yönelen eleştirileri durduramayacağımı anladım. Kendi oyunuma, kendi performansıma bakıyorum. Sahada şimi yapıyor ve takımım için elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum. Fransa Milli Takım tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusuyum."

"DESCHAMPS, EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

"Kadrodaki oyuncuların birbirleriyle rekabeti önemlidir. Kariyerlerimiz böylece daha ileriye gider. Kylian Mbappe ile aramızda bir rekabet yok. Tüm Fransızlar onun oynamasını ister. Gelecekte de Mbappe bu takımın bir numaralı yıldızı olacak. Hücumun her bölgesinde rahatlıkla oynayabiliyor. Boşluk bulduğunda çok daha tehlikeli oluyor. Ben onlara alan açmaya çalışıyorum. Birlikte bu ii iyi başarıyoruz. Ancak, kimin oynayacağına dair benim bir endişem yok. Teknik direktörümüz Deschamps, en doğru kararı verecektir."

(Sporx)