Giresunspor Altınordu'yu devirerek liderliğe oturdu

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Altınordu'yu 2-0 yenen Giresunspor, liderliğe yükseldi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Giresun adına ilk olarak Anthony Uzodimma sahneye çıktı. 21 yaşındaki Nijeryalı, 67. dakikada ağları havalandırırken Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi.

78'de Hayrullah Bilazer'in golü maçın skorunu ilan etti, Giresunspor: 2 - Altınordu: 0.

Giresunspor bu galibiyetle puanını 29 yaptı ve liderliğe yükseldi. Haftaya 2. sırada giren Altınordu ise 27 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.