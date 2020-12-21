Giresunspor Altınordu'yu devirerek liderliğe oturdu

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Giresun adına ilk olarak Anthony Uzodimma sahneye çıktı. 21 yaşındaki Nijeryalı, 67. dakikada ağları havalandırırken Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi.
78'de Hayrullah Bilazer'in golü maçın skorunu ilan etti, Giresunspor: 2 - Altınordu: 0.
Giresunspor bu galibiyetle puanını 29 yaptı ve liderliğe yükseldi. Haftaya 2. sırada giren Altınordu ise 27 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.
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