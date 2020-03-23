Giderseniz para yok

AKŞAM
Liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi nedeniyle yabancı oyuncuların sözleşmeleri konusunda anlaşma maddeleri oluşturan birçok kulüp, oyuncularına bu anlaşmaları imzalatarak maddi tedbirler aldı.
Basketbolda Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom’un başını çektiği birçok ekip, ağırlıklı 6 maddenin yer aldığı anlaşmaları oyuncuları ile imzaladı. Bu maddeler kapsamında yabancı oyunculara kendi ülkesine gitme izni verildi ancak bu süreçte maaşlarını alamayacakları tebliğ edildi. Ülkede kalacak yabancı basketbolcuların ise sözleşmelerinin aynen devam edeceği belirtildi. Ayrıca kulüpler mart ayı itibarıyla maaşlar, primler ve tüm alacakları ödeyecek.
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