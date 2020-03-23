  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 08:00
  • |
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 08:08

Giderseniz para yok

Giderseniz para yok

Paylaş

Koronavirüs salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda ligleri ertelemesinin ardından ING Basketbol Süper Ligi ekipleri de yabancı oyuncularla anlaşma imzalamaya başladı.

AKŞAM

Liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi nedeniyle yabancı oyuncuların sözleşmeleri konusunda anlaşma maddeleri oluşturan birçok kulüp, oyuncularına bu anlaşmaları imzalatarak maddi tedbirler aldı. 

Basketbolda Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom’un başını çektiği birçok ekip, ağırlıklı 6 maddenin yer aldığı anlaşmaları oyuncuları ile imzaladı. Bu maddeler kapsamında yabancı oyunculara kendi ülkesine gitme izni verildi ancak bu süreçte maaşlarını alamayacakları tebliğ edildi. Ülkede kalacak yabancı basketbolcuların ise sözleşmelerinin aynen devam edeceği belirtildi. Ayrıca kulüpler mart ayı itibarıyla maaşlar, primler ve tüm alacakları ödeyecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Çağrı Karakuş: Türkiye daha güvenli

title

Komik bir cilve!

title

Milli futbolcumuz açıkladı: La Liga ne zaman başlıyor?

Beşiktaşlı sporculardan ''evde kal'' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Albayrak ailesine şok! İkisi de pozitif çıktı...
Albayrak ailesine şok! İkisi de pozitif çıktı...

Albayrak ailesine şok! İkisi de pozitif çıktı...

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.

Bu lig oynanmamış sayılmalı
Bu lig oynanmamış sayılmalı

Bu lig oynanmamış sayılmalı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündüz A Spor'da, “Lig oynanmazsa iptal edilir veya olduğu gibi tescil edilir” dedi. Akşam Haber Global'e bağlanıp, “Bana göre oynanmazsa sezon oynanmamış sayılmalı” diye konuştu.

Büyük planın parçası Vedat Muriqi
Büyük planın parçası Vedat Muriqi

Büyük planın parçası Vedat Muriqi

İngiliz basını, yeniden yapılanmaya gidecek Ada temsilcisinde Mourinho'nun listeyi hazırladığını yazdı. Aday isimlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin başarılı forveti…

Fenerbahçe yönetiminden radikal karar
Fenerbahçe yönetiminden radikal karar

Fenerbahçe yönetiminden radikal karar

Fenerbahçe yönetimi, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, futbolcuların ücretinde indirim talep edecek. Ayrıca Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışıyor.

Trezeguet gelmeye gönüllü
Trezeguet gelmeye gönüllü

Trezeguet gelmeye gönüllü

İngiliz basını, Trezeguet'nin, Elneny'le birlikte Beşiktaş forması giymek istediğini yazdı.

SÜRPRİZ TRANSFER! 'Yeni Zidane' G.Saray'a geliyor
SÜRPRİZ TRANSFER! 'Yeni Zidane' G.Saray'a geliyor

SÜRPRİZ TRANSFER! 'Yeni Zidane' G.Saray'a geliyor

UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izleyen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG'nin genç yıldız adayını gözüne kestirdi. Sarı kırmızılılar bu transfer için tüm şartları zorlayacak.

'Trabzonspor Sörloth'un bonservisini alacak ve...'
'Trabzonspor Sörloth'un bonservisini alacak ve...'

'Trabzonspor Sörloth'un bonservisini alacak ve...'

Trabzonsporlu Sörloth'un transfer gündemini meşgul etmesi, İngilizler'in dikkatinden kaçmadı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.