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  • Gianluigi Buffon'un menajeri Silvano Martina: Gigi, Porto'da oynama fikrine sıcak bakıyor
13 Haziran 2019 Perşembe 09:22 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:22

Gianluigi Buffon'un menajeri Silvano Martina: Gigi, Porto'da oynama fikrine sıcak bakıyor

Gianluigi Buffon'un menajeri Silvano Martina: Gigi, Porto'da oynama fikrine sıcak bakıyor

Adı Fenerbahçe’yle de anılan Gianluigi Buffon’un menajeri, efsane kalecinin geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Portekiz ekibi Porto'nun Gianluigi Buffon ile ilgilendiği yönünde haberler hakkında İtalyan kalecinin menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Portekiz basınında, kalp rahatsızlığı geçiren ve hastaneye kaldırılan Iker Casillas'ın futbolu bırakmasının ardından Porto'nun Buffon ile ilgilendiği yazıldı.

"PORTO'YA SICAK BAKIYOR"

Konu hakkında açıklama yapan Buffon'un menajeri Silvano Martina, "Porto'dan resmi bir teklif gelmedi. Ancak Gigi, Porto'da oynama fikrine sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, harika bir geçmişi olan kulüpten bahsediyoruz." ifadelrini kullandı.

FENERBAHÇE İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Di Marzio, 41 yaşındaki tecrübeli eldiven için Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu okuyucularına aktarmıştı.

Geçtiğimiz sezonu Paris Saint-Germain'de geçiren 41 yaşındaki file bekçisi, 25 maçta 25 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapattı.

(Sporx)

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