Gianluca Di Marzio, transferde Antonio Conte'nin B planının Victor Moses olduğunu söyledi

Inter ve Roma arasında devam eden Matteo Politano ve Leonardo Spinazzola odaklı takas görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı.
Sky Sports'tan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Spinazzola'ya karşı Politano'yu verirken para da alacak. Roma, oyuncu için Spinazzola ve 15 milyon euro vermeyi kabul ederken, Inter ise bu rakamın 45 olmasını istiyor.
İki kulüp arasında 17 Ocak Cuma günü son görüşme gerçekleşecek. Bu görüşmeden sonuç çıkmazsa Inter, alternatif isimlere yönelecek.
CONTE'NİN B PLANI MOSES
Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, 'A Planı' olarak Leonardo Spinazzola'yı, 'B Planı' olarak ise Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Victor Moses'ı belirledi.
Chelsea'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve kiralama sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moses'ın transferi için menajeri de Milano'da gelişmeleri yakından takip ediyor.
Chelsea, Victor Moses için 10 milyon euro bonservis talep ederken Inter ise satın alma opsiyonlu kiralama teklif edecek.
Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.
Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.
32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.
Fenerbahçe yönetimi, Damien Comolli’nin ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar sportif direktör getirmeyi düşünmüyor. EURO 2020 sonrası ise bu görev için ilk teklif, futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu’na yapılacak.
8 ay sonra resmi bir maça çıkarken hem kaptanlık pazubandını takan hem de golünü atan Emre Akbaba, ikinci yarı öncesi Fatih Terim’in ilk 11 planlarını değiştirdi.
Bahattin Duran'ın Ankaragücü-Konyaspor maçına atandığı ancak Alper Ulusoy ile maç yönetmemek için karşılaşmaya çıkmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, Duran'ın yakın çevresinden aldığı bilgilerle olayın perde arkasında yaşananlara ulaştı.