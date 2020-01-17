  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Gianluca Di Marzio, transferde Antonio Conte'nin B planının Victor Moses olduğunu söyledi
  • 17 Ocak 2020 Cuma 13:08
  • |
  • 17 Ocak 2020 Cuma 13:08

Gianluca Di Marzio, transferde Antonio Conte'nin B planının Victor Moses olduğunu söyledi

Gianluca Di Marzio, transferde Antonio Conte'nin B planının Victor Moses olduğunu söyledi

Paylaş

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Leonardo Spinazzola'nın alternatifi olarak Victor Moses'i belirledi.

Inter ve Roma arasında devam eden Matteo Politano ve Leonardo Spinazzola odaklı takas görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı.

Sky Sports'tan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Spinazzola'ya karşı Politano'yu verirken para da alacak. Roma, oyuncu için Spinazzola ve 15 milyon euro vermeyi kabul ederken, Inter ise bu rakamın 45 olmasını istiyor.

İki kulüp arasında 17 Ocak Cuma günü son görüşme gerçekleşecek. Bu görüşmeden sonuç çıkmazsa Inter, alternatif isimlere yönelecek.

CONTE'NİN B PLANI MOSES

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, 'A Planı' olarak Leonardo Spinazzola'yı, 'B Planı' olarak ise Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Victor Moses'ı belirledi.

Chelsea'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve kiralama sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moses'ın transferi için menajeri de Milano'da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Chelsea, Victor Moses için 10 milyon euro bonservis talep ederken Inter ise satın alma opsiyonlu kiralama teklif edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Jeison Murillo: Galatasaray beni istedi ama La Liga'yı seçtim

title

Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Enes Ünal'a övgü dolu sözler

title

Ünal Karaman: Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor'dan teklif aldım

Brezilyalı Efsane Ronaldo´dan Enes Ünal´a Övgü Dolu Sözler

SPOR GÜNDEMİ

Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam
Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam

Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam

Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması
Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir
Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir

Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.

'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor'
'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor'

'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor'

32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.

Comolli'nin yerine gelecek isim belli oldu
Comolli'nin yerine gelecek isim belli oldu

Comolli'nin yerine gelecek isim belli oldu

Fenerbahçe yönetimi, Damien Comolli’nin ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar sportif direktör getirmeyi düşünmüyor. EURO 2020 sonrası ise bu görev için ilk teklif, futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu’na yapılacak.

Emre Akbaba tüm planları altüst etti
Emre Akbaba tüm planları altüst etti

Emre Akbaba tüm planları altüst etti

8 ay sonra resmi bir maça çıkarken hem kaptanlık pazubandını takan hem de golünü atan Emre Akbaba, ikinci yarı öncesi Fatih Terim’in ilk 11 planlarını değiştirdi.

'Sakatım' deyip maça çıkmamış
'Sakatım' deyip maça çıkmamış

'Sakatım' deyip maça çıkmamış

Bahattin Duran'ın Ankaragücü-Konyaspor maçına atandığı ancak Alper Ulusoy ile maç yönetmemek için karşılaşmaya çıkmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, Duran'ın yakın çevresinden aldığı bilgilerle olayın perde arkasında yaşananlara ulaştı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.