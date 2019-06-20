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  3. Gheorghe Hagi oğlunun yeni rotasını açıkladı: Artık gitmesi gerekiyor

Gheorghe Hagi oğlunun yeni rotasını açıkladı: Artık gitmesi gerekiyor

Gheorghe Hagi oğlunun yeni rotasını açıkladı: Artık gitmesi gerekiyor

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, oğlu Ianis'in geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Gheorghe Hagi, 20 yaşındaki oğlu Ianis Hagi hakkında transfer itirafında bulundu.

Romanya Ligi takımlarından Viitorul takımını çalıştıran Gheorghe Hagi, kendi takımında oynayan Ianis'in çok büyük bir ihtimalle bu yaz takım değiştireceğini söyledi.

''ARTIK GİTMESİ GEREKİYOR''

Romanya basınına konuşan Hagi, ''Ianis, Romanya'da yapabileceği her şeyi yaptı. Daha çok gelişmesi için artık daha iyi bir lige gitmesi gerekiyor. Çok büyük bir ihtimalle gelecek sezon Romanya'da olmayacak.'' sözlerini kullandı.

GALATASARAY, SEVILLA, AJAX...

Galatasaray'ın da zaman zaman gündemine gelen Ianis Hagi'nin ismi Sevilla, Ajax ve Genk takımları ile de anılıyor. Romanya U21 takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Hagi, performansı ile beğeni kazanmıştı.

(Sporx)

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