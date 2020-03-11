Getafe'den UEFA'ya koronavirüs resti!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi İnter ile karşı karşıya gelecek olan Getafe’de başkan Angel Torres, bu maç için İtalya’ya gitmeyeceklerini açıkladı.
Başkan Torres, Onda Cero radyosuna yaptığı açıklamada, “Durum değişmez ise İtalya’ya seyahat etmeyeceğiz. UEFA’dan maçı oynamak için farklı bir alternatif bulmalarını istedik. Koronavirüsün merkezi olan İtalya’ya gidip kentimizi riske atmak istemiyoruz. Eğer bu sebepten dolayı bu eşleşmeyi kaybeceksek kaybedelim. İnter ile oynayacağımız için gerçekten heyecanlıyız ama böyle olması gerekiyorsa, bunu gerçekleştirmek durumundayız” diye konuştu.
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