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  • 23 Nisan 2020 Perşembe 08:00
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  • 23 Nisan 2020 Perşembe 09:13

Gerekirse 10 yıl beklerim

Gerekirse 10 yıl beklerim

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Ramil Guliyev, Türkiye adına yarışma kararını nasıl aldığını anlattı: “Ülke değiştirmek benim için zor karardı. Ama geldiğime hiç pişman olmadım. Fenerbahçe'de Başkan bana dedi ki, ‘3 sene bekleme sürecin var.' Ben, ‘Gerekirse 10 yıl beklerim' dedim.”

AKŞAM

Turkcell’in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği TURKSPORU, Türkiye’nin yıldız sporcularını evinize konuk etmeyi sürdürüyor. Türkiye’nin ilk dünya şampiyonu atleti Ramil Guliyev de Ağustos’taki Avrupa Şampiyonası’na hazırlanırken, şu mesajları verdi: “Antalya’da bir villa kiraladık ve ormanlık bir alanımız var, orada çalıyoruz. Pist yok ama düz bir alan var. Olimpiyat'ın ertelenmesi bizi üzdü ancak şartlar herkes için aynı. Risk olursa Avrupa Şampiyonası da yapılmaz. Olursa da özel şartlarda olacakmış.

BOLT ÇOK CANA YAKIN BİRİ

İlk hedefimiz 200 metrede 19.76’nın altına inmek. Şu an bunu deniyoruz. 100 metrede de 9.90’lık bir derce yakalarsam, bu yarışlara da girerim. Usain Bolt çok iyi, cana yakın biri. Birçok yarışta görüştük. Beni görünce hep selam verir. Bir yarışta asansörde karşılaştık, “Sen miydin 200 metreyi kazanan, çok iyi” dedi. Piste çıkmak bana inanılmaz bir enerji veriyor. O anda farklı bir heyecan yaşıyorum. Bu en iyisini vermemi sağlıyor. Çocukken futbol da oynadım ama şimdi hayatımı atletizme adadım. Ama futbol çok farklı bir şey. Bolt mesela futbola başladı ama başarılı olamadı.

FENER ÇOK YARDIMCI OLDU

Ülke değiştirmek benim için en zor karardı. Sonuçta evini bırakıp yeni bir yere geliyorsun. Seni orada nasıl karşılayacaklar bilmiyorsun. Kardeş ülke diyoruz ama tam öyle olmuyor. Sonuçta karşılaşacağın insanların sana nasıl reaksiyon vereceğini bilemiyorsun. O sebeple zor karardı. Ama geldiğime de hiç pişman olmadım. Ben de Fenerbahçe’den istedim bunu. Başkan bana ‘3 sene bekleme süreci var’ dedi. Ben ‘Gerekirse 10 sene beklerim’ dedim.”

UFUKTA ZAFERLER VAR

Spora büyük destek veren Turkcell’in Genel Müdürü Murat Erkan, salgın sonrasında sporda sıçrama bekliyor: “Sporcularımızın bu süreçte azimle ve disiplinle çalışmayı sürdürmesi bizi mutlu ediyor. Umuyorum ki, gelecek yıla ertelenen Euro 2020 ve Tokyo Olimpiyatları’nda birlik ve beraberliğimizi daha çok pekiştirerek büyük zaferlere imza atacağız. Dünya Şampiyonumuz Ramil Guliyev, azmi ve başarılarıyla her zaman gururumuz oldu. Bu dönemi de en iyi şekilde atlatıp ay-yıldızlı bayrağımızı en yüksekte dalgalandıracağına inanıyorum.”

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