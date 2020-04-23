Gerekirse 10 yıl beklerim

AKŞAM
Turkcell’in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği TURKSPORU, Türkiye’nin yıldız sporcularını evinize konuk etmeyi sürdürüyor. Türkiye’nin ilk dünya şampiyonu atleti Ramil Guliyev de Ağustos’taki Avrupa Şampiyonası’na hazırlanırken, şu mesajları verdi: “Antalya’da bir villa kiraladık ve ormanlık bir alanımız var, orada çalıyoruz. Pist yok ama düz bir alan var. Olimpiyat'ın ertelenmesi bizi üzdü ancak şartlar herkes için aynı. Risk olursa Avrupa Şampiyonası da yapılmaz. Olursa da özel şartlarda olacakmış.
BOLT ÇOK CANA YAKIN BİRİ
İlk hedefimiz 200 metrede 19.76’nın altına inmek. Şu an bunu deniyoruz. 100 metrede de 9.90’lık bir derce yakalarsam, bu yarışlara da girerim. Usain Bolt çok iyi, cana yakın biri. Birçok yarışta görüştük. Beni görünce hep selam verir. Bir yarışta asansörde karşılaştık, “Sen miydin 200 metreyi kazanan, çok iyi” dedi. Piste çıkmak bana inanılmaz bir enerji veriyor. O anda farklı bir heyecan yaşıyorum. Bu en iyisini vermemi sağlıyor. Çocukken futbol da oynadım ama şimdi hayatımı atletizme adadım. Ama futbol çok farklı bir şey. Bolt mesela futbola başladı ama başarılı olamadı.
FENER ÇOK YARDIMCI OLDU
Ülke değiştirmek benim için en zor karardı. Sonuçta evini bırakıp yeni bir yere geliyorsun. Seni orada nasıl karşılayacaklar bilmiyorsun. Kardeş ülke diyoruz ama tam öyle olmuyor. Sonuçta karşılaşacağın insanların sana nasıl reaksiyon vereceğini bilemiyorsun. O sebeple zor karardı. Ama geldiğime de hiç pişman olmadım. Ben de Fenerbahçe’den istedim bunu. Başkan bana ‘3 sene bekleme süreci var’ dedi. Ben ‘Gerekirse 10 sene beklerim’ dedim.”
UFUKTA ZAFERLER VAR
Spora büyük destek veren Turkcell’in Genel Müdürü Murat Erkan, salgın sonrasında sporda sıçrama bekliyor: “Sporcularımızın bu süreçte azimle ve disiplinle çalışmayı sürdürmesi bizi mutlu ediyor. Umuyorum ki, gelecek yıla ertelenen Euro 2020 ve Tokyo Olimpiyatları’nda birlik ve beraberliğimizi daha çok pekiştirerek büyük zaferlere imza atacağız. Dünya Şampiyonumuz Ramil Guliyev, azmi ve başarılarıyla her zaman gururumuz oldu. Bu dönemi de en iyi şekilde atlatıp ay-yıldızlı bayrağımızı en yüksekte dalgalandıracağına inanıyorum.”
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