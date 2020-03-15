Gerçekten dünya derbisi

Liglerin tamamına yakını Koronavirüs sebebiyle ertelendi. Bu yüzden bahis yapılabilecek maçların sayısı da düştü. Şu anda dünyada en çok bahis yapılan karşılaşma bugün oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi.

AKŞAM

BUGÜN Türk Telekom Stadı’nda oynanacak G.Saray-Beşiktaş karşılaşması, dünya futbolunun elinde kalan en iyi mücadele olarak ön plana çıktı. Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde birçok lig ertelendi. Dünya genelinde en çok bahis oynanan mücadele, “Galatasaray-Beşiktaş” maçı oldu. “goal.com” kritik mücadeleyle ilgili iddia analizi yayınladı. Dünya üzerinde birçok bahis sitesi de manşetine derbiyi taşıdı. Bugün futbolseverlerin gözü bizde olacak.

G.SARAY’IN evinde seyircisiz oynanacak maçın sportif boyutuna bakarsak iki takımın da kazanmak zorunda olduğunu görüyoruz. Ev sahibi Galatasaray, haftaya liderin 3 puan gerisinde girdi. Sarı-Kırmızılılar, bugün kazanarak yarıştan kopmak istemiyor. Beşiktaş ise yukarılara tırmanmak için 3 puanı hedefliyor. CimBom’da Adem Büyük haricinde önemli bir eksik yok. Beşiktaş’ta ise cezalı bulunmuyor. Douglas ve Dorukhan’ın uzun süreli sakatlıkları sürüyor.