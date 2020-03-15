Gerçekten dünya derbisi

AKŞAM
BUGÜN Türk Telekom Stadı’nda oynanacak G.Saray-Beşiktaş karşılaşması, dünya futbolunun elinde kalan en iyi mücadele olarak ön plana çıktı. Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde birçok lig ertelendi. Dünya genelinde en çok bahis oynanan mücadele, “Galatasaray-Beşiktaş” maçı oldu. “goal.com” kritik mücadeleyle ilgili iddia analizi yayınladı. Dünya üzerinde birçok bahis sitesi de manşetine derbiyi taşıdı. Bugün futbolseverlerin gözü bizde olacak.
G.SARAY’IN evinde seyircisiz oynanacak maçın sportif boyutuna bakarsak iki takımın da kazanmak zorunda olduğunu görüyoruz. Ev sahibi Galatasaray, haftaya liderin 3 puan gerisinde girdi. Sarı-Kırmızılılar, bugün kazanarak yarıştan kopmak istemiyor. Beşiktaş ise yukarılara tırmanmak için 3 puanı hedefliyor. CimBom’da Adem Büyük haricinde önemli bir eksik yok. Beşiktaş’ta ise cezalı bulunmuyor. Douglas ve Dorukhan’ın uzun süreli sakatlıkları sürüyor.
Fenerbahçeli taraftarlar dün akşamki Konyaspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'a öfke kustu.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26 haftasında kendi sahasında 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Yeşil beyazlıların teknik direktörü Bülent Korkmaz ise bu galibiyetle tarihi bir başarıya imza attı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin'in taç atışı kullanması sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından Galatasaray derbisiyle ilgili yaptığı paylaşıma, Siyah-Beyazlıların eski yıldızı Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıracak bir yorum geldi. Brezilyalı yıldız, “Sizi seviyorum, yakında döneceğim” dedi.
Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra takımı Zeki Murat Göle'ye emanet eden Fenerbahçe'de genç teknik adamın da görev süresi doldu. Lisansı yetersiz olduğu için sadece iki maç takımın başında maça çıkabilen Göle'nin yerine bundan sonraki maçların takımın başında kim olacağı merak konusu...
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.