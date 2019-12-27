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  3. Georges-Kevin N'Koudou: Elhamdülillah kazandık

Georges-Kevin N'Koudou: Elhamdülillah kazandık

Georges-Kevin N'Koudou: Elhamdülillah kazandık

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Georges-Kevin N'Koudou, karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçın adamının Atiba olduğunu kaydeden Fransız oyuncu, "Bir sakatlık geçirdim ve o sakatlık oyun ritmimi etkiledi. Şükür ki çok ciddi bir sakatlık değildi. Fenerbahçe maçında 11 oynamam riskli olabilirdi, yüzde yüz değildim. Bu akşam Elhamdülillah, kazandık. Ben de golle katkıda bulundum. Golde Atiba'nın da çok büyük emeği var, onun da altını çizmek lazım. Maçın adamı Kaptan olurdu" dedi.


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