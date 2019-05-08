Paul George ve Westbrook ameliyat edildi

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, George'un sağ omzundan, Westbrook'un da sol el parmağı ile sağ dizinden ameliyat edildiği bildirildi. Ayrıca George'un gelecek haftalarda sol omzundan da bir operasyon geçireceği belirtildi.

Skorer basketbolcu George'un sahalara dönüş tarihinin, 2019-2020 sezonu başında yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacağı ifade edildi.

Westbrook'un yaklaşık 3 hafta sonra antrenmanlara başlayabileceği aktarıldı.

Bu sezon play-off'ların ilk turunda elenen Thunder'da George, 28 sayı, 8,2 ribaunt, 4,1 asist, Westbrook ise 22,9 sayı, 11,1 ribaunt, 10,7 asist ortalamaları yakaladı.