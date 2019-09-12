Genoa'dan kadroya bile giremeyen Sinan Gümüş'e teklif: Bonservisini al ve git

Gurbetçi oyuncu geride kalan 3 haftada teknik direktör Andeazzoli tarafından oynatılmak bir yana maç kadrosuna bile alınmadı.

"SKRTEL" TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

Genoa'nın Atalanta'nın Skrtel'e yaptığı gibi Sinan'a isterse sözleşmesini tek taraflı feshedebileceği bilgisini verdiği ama kabul görmediği bildirildi.