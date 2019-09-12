Genoa'dan kadroya bile giremeyen Sinan Gümüş'e teklif: Bonservisini al ve git
Galatasaray'dan ayrılarak İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Genoa takımına imza atan Sinan Gümüş büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.
Gurbetçi oyuncu geride kalan 3 haftada teknik direktör Andeazzoli tarafından oynatılmak bir yana maç kadrosuna bile alınmadı.
"SKRTEL" TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ
Genoa'nın Atalanta'nın Skrtel'e yaptığı gibi Sinan'a isterse sözleşmesini tek taraflı feshedebileceği bilgisini verdiği ama kabul görmediği bildirildi.