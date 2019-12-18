Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9114
  • 6,5758
  • 280.532
  • 110578
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Gennaro Gattuso, Napoli'ye eski öğrencisini getiriyor

Gennaro Gattuso, Napoli'ye eski öğrencisini getiriyor

Gennaro Gattuso, Napoli'ye eski öğrencisini getiriyor

Napoli'nin başına geçen Gennaro Gattuso takıma eski öğrencilerinden olan Ricardo Rodríguez'i istiyor.

Daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ricardo Rodríguez'i eski hocası Gatusso Napoli'ye transfer etmek istiyor.

Napoli'de Carlo Ancelotti ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Milan'ın eski çalıştırıcısı Gennaro Gattuso getirildi. 

Milan'ı çalıştırdığı dönemde ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan sol beke, bir şans daha vermek isteyen genç çalıştırıcının bu transfer konusunda ısrarcı olduğu ve  İsviçreli oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı konuşulan detaylar arasında.

Gattuso'nun takımdan ayrılmasının ardından bu sezon Milan'da adeta kayıp adam olan Rodríguez sadece 4 maça çıktı ve skora herhangi bir katkıda bulunmadı.

(Sporx)


MasterChef Güzide lüks villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ barınak kuruyor
Burcu Kıratlı'dan hamilelik açıklaması
Aybüke Pusat sonunda konuştu! Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç açıklaması
Can Yaman yanlış anlaşılmış!
<p>Kayseri’de bulunan Yahyalı ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta Geleri, Akkefen, Ceviz ve Dön

Dört Dağın Arasında Ata Mesleğine Devam Ediyorlar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

'Robin Hood' İstanbul'da ortaya çıktı! 'Araçlarla geldiler, evlere para dağıttılar'

Sporda 2019 böyle geçti