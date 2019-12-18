Gennaro Gattuso, Napoli'ye eski öğrencisini getiriyor

Daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ricardo Rodríguez'i eski hocası Gatusso Napoli'ye transfer etmek istiyor.

Napoli'de Carlo Ancelotti ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Milan'ın eski çalıştırıcısı Gennaro Gattuso getirildi.

Milan'ı çalıştırdığı dönemde ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan sol beke, bir şans daha vermek isteyen genç çalıştırıcının bu transfer konusunda ısrarcı olduğu ve İsviçreli oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı konuşulan detaylar arasında.

Gattuso'nun takımdan ayrılmasının ardından bu sezon Milan'da adeta kayıp adam olan Rodríguez sadece 4 maça çıktı ve skora herhangi bir katkıda bulunmadı.

(Sporx)