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  3. Gennaro Gattuso, Lucas Torreira'nın transfer edilmesini istedi! Eljif Elmas'a yol göründü

Gennaro Gattuso, Lucas Torreira'nın transfer edilmesini istedi! Eljif Elmas'a yol göründü

Gennaro Gattuso, Lucas Torreira'nın transfer edilmesini istedi! Eljif Elmas'a yol göründü

Napoli ile anlaşmaya varan Gennaro Gattuso, Lucas Torreira transferini gerçekleştirmesi halinde Eljif Elmas'ı kiralık olarak gönderecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Carlo Ancelotti’den sonra Napoli’de görevi devralan ve Ocak ayı için kolları sıvayan Genarro Gattuso öncesi eski öğrencisi Ricardo Rodriguez şimdi de Arsenal’den Lucas Torreira’yı istediği öğrenildi.

TORREİRA GELECEK ELJİF GİDECEK

Parma maçıyla yeni bir sayfa açacak olan Gattuso’nun Lucas Torreira’yı renklerine bağlaması durumunda Eljif Elmas’ı kiralık olarak başka bir takıma göndereceği bildirilirken, genç teknik adamın Cezayirli futbolcu Ghoulam’ın da üstünü çizdiği kaydedildi. Ancelotti’nin prenslerinden biri olan Eljif 13 maçta skora herhangi bir katkı yapamazken, Napoli’de başarılı olmak isteyen ve kendisini ispatlama telaşına düşen Gattuso’nun kısa vadede hazır oyunculara şans vermeyi düşündüğü anlaşıldı.

Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlük kariyeri

2013: Sion 4 maç
2013: Palermo 8 maç
2014: OFI 16 maç
2016: PISA (Serie B'de kümeye düştü)
2017: Milan (15.haftada göreve geldi ligi 6.bitirdi)
2018: Milan (Ligi 5.bitirdi)
2019: Milan (9 hafta görevde kalabildi)


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