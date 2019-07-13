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  3. Genk, Galatasaray'ın da ilgilendiği Ianis Hagi'yi transfer etti

Genk, Galatasaray'ın da ilgilendiği Ianis Hagi'yi transfer etti

Genk, Galatasaray'ın da ilgilendiği Ianis Hagi'yi transfer etti

Belçika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Genk, eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre geleceğin en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ianis Hagi'nin bonservisi için Genk, Viitorul'a 8 milyon avro ödeyecek.

Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da forma giydiği dönemde İstanbul'da doğan Ianis, geçen sezon Viitorul formasıyla 39 maçta 14 kez ağları sarstı.

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