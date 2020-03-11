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aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 18:44
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  • 11 Mart 2020 Çarşamba 18:44

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalayacak

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, uluslararası seviyede başarı elde eden milli sporcuların tam burslu eğitim almaları için 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı tarihi protokolle sporcu gençlerin eğitim hayatındaki en büyük ikilemi ortadan kaldıran Gençlik ve Spor Bakanlığının, 24 vakıf üniversitesi ile daha protokol imzalayacağı belirtildi.

İmzalanacak protokolle milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısının 52'ye çıkacağı aktarıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yarın saat 10.00'da Bakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilecek törende protokol ile ilgili tüm detayları duyuracağı kaydedildi.

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