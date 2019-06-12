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12 Haziran 2019 Çarşamba 00:59 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:59

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Gençlerimize güveniyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Gençlerimize güveniyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın, İzlanda'ya 2-1 yenildiği maçın ardından, "Bugünkü mücadele yarınlar için umutlar verdi. Genç, güçlü, yetenekli ve her şeyden önemlisi Türkiye'miz için yürekleri çarpan gençlere sahibiz. Onlara güveniyoruz. Hem 2020’ye katılacağız hem de orada başarılı olacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Her şeyden önce Konya’da Fransa maçını hep birlikte izledik. Gençlerimiz çok güzel bir mücadele ortaya koydu ve sonucunu aldık. Sonraki süreçte gençlerimiz yoruldu. Ama bugünkü mücadele yarınlar için umutlar verdi. Genç, güçlü, yetenekli ve her şeyden önemlisi Türkiye'miz için yürekleri çarpan gençlere sahibiz. Onlara güveniyoruz. Hem 2020'ye katılacağız hem de orada başarılı olacağız. Az önce kendileriyle kucaklaştık. Bu yürüyüşe devam edeceğiz. Halkımıza, milletimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlar mutlaka daha güzel olacaktır. Puan kayıpları elbette olacaktır, bu müsabakayı da böyle değerlendirmek lazım. Ama milli takımımızın 30. dakikadan sonraki performansı yarınlarımız adına ümit verdi. Soyunma odasında kendileriyle kucaklaştık, tebrik ettik ve ümitlerimizi tazelediklerini ilettik. Daha güzel olacak."

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