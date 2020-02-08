Gençlerbirliği-Trabzonspor | Muhtemel 11'ler

Galatasaray’da sezon sonunda erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılırken konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fatih Terim’e yakın çevresi ‘ilk seçimde aday ol’ teklifi yaparken tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Trajik helikopter kazasında kahreden detay

Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'na (NTSB) göre, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, kızı Gianna'nın ve diğer yedi kişinin ölümüne sebep olan helikopterde, motor arızasına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi.